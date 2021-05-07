Стали известны бонусы футболистов "Челси" и "Манчестер Сити" за выигрыш Лиги чемпионов

Боссы "горожан" значительно щедрее.

Стали известны бонусы футболистов "Челси" и "Манчестер Сити" за выигрыш Лиги чемпионов
Фото: www.thenewfiver.co.uk

В случае побежы в финале Лиги чемпионов футболисты "Челси" получат от руководства клуба дополнительный бонус в размере 5 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

Дополнительный гонорар команды может увеличиться еще на миллион фунтов в случае победы пенсионеров 15 мая в финале Кубка Англии, где их соперником будет "Лестер".

Отмечают, что игроки "Челси" уже гарантированно получат 5 млн фунтов за выход в финал ЛЧ.

При этом уточняют, что призовые распределят поровну между всеми игроками основного состава.

Поэтому в случае победы в ЛЧ и Кубке Англии каждый футболист получит примерно по полмиллиона фунтов.

Боссы другого финалиста ЛЧ - "Манчестер Сити" - гораздо щедрее. За победу в турнире игрокам достанется около 15 млн фунтов.

Издание уточняет, что подход к премированию футболистов МС отличается от того, как этот вопрос решают на "Стэмфорд Бридж". С футболистами "Манчестер Сити" договариваются о бонусах за достижение турнирных целей индивидуально.

Например, в контракте Кевина де Брюйне прописано, что в случае победы в ЛЧ бельгиец получит дополнительно миллион фунтов.

Напомним, "Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале ЛЧ 29 мая. Матч пройдет в Стамбуле.

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