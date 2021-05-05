Призер Чемпионата Европы по бадминтону заразился в Киеве COVID-19 и арендовал самолет для возвращения на родину

Виктор Аксельсен должен был играть в финале.

Призер Чемпионата Европы по бадминтону заразился в Киеве COVID-19 и арендовал самолет для возвращения на родину
Фото: Facebook

Вторая ракетка мира по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен после выигранного полуфинала Чемпионата Европы в Киеве сдал положительный тест на COVID-19 и вместо защиты титула в финале арендовал самолет, специальную капсулу и медбригаду, чтобы вернуться на родину.

"Я находился в изоляции в своем гостиничном номере, и у меня были очень легкие симптомы. Поговорив с моей командой и несколько раз обдумав ситуацию, я нанял самолет скорой помощи с самыми высокими стандартами безопасности и медицинскими стандартами, чтобы вернуться домой, в Данию", - написал Аксельсен в Facebook.

Бадминтонист подробно описал свой путь.

"Меня доставили из отеля на машине скорой помощи, затем самолетом и, наконец, еще одной машиной скорой помощи. В полете я был в изолированной камере IsoArk N36-7. Во время всего пути в Данию меня сопровождала медицинская бригада".

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