Украинец стал лучшим бомбардиром футзальной Лиги чемпионов

Все свои голы Петр Шотурма забил в одном матче.

Украинец стал лучшим бомбардиром футзальной Лиги чемпионов
Петро Штотурма
Фото: mfc-prodexim.com.ua

3 мая португальский "Спортинг" обыграл "Барселону" в финале футзальной Лиги чемпионов - 4:3.

Этот триумф стал для лиссабонцев вторым за последние три года.

Добавим, что лучшим бомбардиром сезона ЛЧ стал украинец Петр Шотурма. На счету игрока херсонского "Продексима" и сборной Украины семь голов. И все они были забиты в одном поединке против североирландского "Росарио" - 28:1.

За счет этого матча "Продексим" также стал самым результативным коллективом в ЛЧ-2020/21, забив 35 голов.

Напомним, херсонцы покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив испанскому "Мовистар Интеру" - 2:4.

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