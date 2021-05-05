В украинской премьер-лиге очередное увольнение главного тренера

"Олимпик" расстался с Юрием Калитвинцевым.

Юрий Калитвинцев
Фото: "Олимпик"
Юрий Калитвинцев

"Олимпик" разорвал контракт с главным тренером Юрием Калитвинцевым, сообщает клубная пресс-служба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон, отмечается в заявлении.

Вместе с Калитвинцевым "Олимпик" покинул его тренерский штаб.

52-летний Калитвинцев возглавил "Олимпик" в феврале. Под его руководством команда набрала лишь 4 очка в десяти матчах (одна победа) и опустилась на предпоследнюю, 13-ю строчку в турнирной таблице.

"Олимпик" уже объявил имя нового главного тренера. Это Роман Санжар, сообщает официальный сайт клуба.

Роман Санжар
Фото: "Олімпік"
Роман Санжар

Контракт рассчитан на два года.

Санжар уже возглавлял команду в 2013-18 годах и вывел ее в УПЛ по итогам первого сезона работы.

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