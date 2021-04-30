Скандал в украинском хоккее: игроки сборной Украины требуют публичных извинений от президента ФХУ и честных выборов

Вокруг национального чемпионата Украины по хоккею не утихают эмоции. Хоккеисты сборной Украины требуют публичных извинений от президента ФХУ Георгия Зубко и честных выборов, сообщает пресс-служба УХЛ.

По этому поводу игроки национальной сборной Украины, а также тренеры и сотрудники клубов УХЛ подписали письмо на имя президента Федерации хоккея Украины.

Основные требования украинской хоккейной общественности: публичные извинения от президента Федерации, реорганизация ФХУ и проведение честных выборов, к которым будут допущены все желающие кандидаты. Также игроки заявили, что в случае невыполнения требований со стороны Федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в любых спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ.

Отметим, что само письмо подписало более 60 человек - игроки сборной Украины и клубов УХЛ, тренеры, а также сотрудники украинских команд.