Скандал в украинском хоккее: игроки сборной Украины требуют публичных извинений от президента ФХУ и честных выборов

Было подписано соответствующее письмо.

Скандал в украинском хоккее: игроки сборной Украины требуют публичных извинений от президента ФХУ и честных выборов
Фото: uhl.ua

Вокруг национального чемпионата Украины по хоккею не утихают эмоции. Хоккеисты сборной Украины требуют публичных извинений от президента ФХУ Георгия Зубко и честных выборов, сообщает пресс-служба УХЛ.

По этому поводу игроки национальной сборной Украины, а также тренеры и сотрудники клубов УХЛ подписали письмо на имя президента Федерации хоккея Украины.

Основные требования украинской хоккейной общественности: публичные извинения от президента Федерации, реорганизация ФХУ и проведение честных выборов, к которым будут допущены все желающие кандидаты. Также игроки заявили, что в случае невыполнения требований со стороны Федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в любых спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ.

Отметим, что само письмо подписало более 60 человек - игроки сборной Украины и клубов УХЛ, тренеры, а также сотрудники украинских команд.

Ранее ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею.

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