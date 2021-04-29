Все участники Олимпиады в Токио будут тестироваться на коронавирус ежедневно

Игры в Токио пройдут при строгом соблюдении мер безопасности.

Организаторы перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 подтвердили, что все спортсмены будут ежедневно проверяться на COVID-19 в рамках мер противодействия коронавирусу, которые будут действовать на Играх, сообщает insidethegames.biz.

"Ежедневное тестирование слюны у спортсменов и всех, кто находится в непосредственной близости от участников, минимизирует риск выявленных положительных случаев, которые могут передавать вирус", - говорится в заявлении организаторов Игр

"Мы уверены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность спортсменов, официальных лиц Игр и зрителей, а также жителей Токио, других мест проведения соревнований и Японии", - отмечается в коммюнике.

Кстати, было выпущено второе издание списка правил ОИ-2020 года, которые будут строже, чем в предыдущем варианте.

Новая редакция правил: