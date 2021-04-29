Все участники Олимпиады в Токио будут тестироваться на коронавирус ежедневно

Игры в Токио пройдут при строгом соблюдении мер безопасности.

Все участники Олимпиады в Токио будут тестироваться на коронавирус ежедневно
Фото: insidethegames.biz

Организаторы перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 подтвердили, что все спортсмены будут ежедневно проверяться на COVID-19 в рамках мер противодействия коронавирусу, которые будут действовать на Играх, сообщает insidethegames.biz.

"Ежедневное тестирование слюны у спортсменов и всех, кто находится в непосредственной близости от участников, минимизирует риск выявленных положительных случаев, которые могут передавать вирус", - говорится в заявлении организаторов Игр

"Мы уверены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность спортсменов, официальных лиц Игр и зрителей, а также жителей Токио, других мест проведения соревнований и Японии", - отмечается в коммюнике.

Кстати, было выпущено второе издание списка правил ОИ-2020 года, которые будут строже, чем в предыдущем варианте.

Новая редакция правил:

  • Все участники Игр должны будут пройти два теста на COVID-19 в течение 96 часов перед вылетом в Японию, в то время как официальные лица, тренеры и СМИ будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после их прибытия в принимающую страну.
  • Спортсмены с положительным результатом теста не будут допущены к участию в Играх, как указано в первом сборнике правил в феврале, и снова будут предупреждены, что несоблюдение мер может привести к лишению их аккредитации.
  • Участники, которые не являются спортсменами, должны будут находиться на карантине в своих местах проживания в течение трех дней после прибытия в Японию.
  • Олимпийские и паралимпийские спортсмены смогут тренироваться в течение этого периода при условии, что у них каждый день будет отрицательный результат теста, или "действовать под более высоким уровнем контроля со стороны Токио 2020".
  • Те, у кого был "длительный контакт (в течение 15 минут или более) с человеком, у которого есть подтвержденный положительный результат теста на COVID-19 в пределах одного метра, без ношения маски", будут считаться близкими контактами.
  • Спортсмены, которые вступили в тесный контакт с человеком с положительным диагнозом COVID-19, будут допущены к участию только после того, как они сами сделают тест, и результат окажется отрицательным.
  • Участники также смогут принимать пищу только в специально отведенных местах, таких как ресторан отеля, места проведения и свои комнаты, в течение всего периода Игр.
  • Все участники Игр должны будут заполнить обязательное письменное обязательство, подтверждающее, что они будут придерживаться правил, изложенных в инструкции, вместе с доказательством отрицательного результата теста перед приездом в Японию.
  • Все спортсмены получат смартфоны производства Samsung - главного спонсора МОК - по прибытии в Олимпийскую деревню, поскольку ожидается, что у всех участников будут установлены программы для составления отчетов о состоянии здоровья в рамках программы мероприятий.

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