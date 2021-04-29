Гражданская жена Роналду своей поездкой в Париж подогрела слухи о его переходе в ПСЖ

Может, банальное совпадение.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: juventus.com
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес подогрела слухи о его переходе в ПСЖ после посещения Парижа.

Мать четвертого ребенка Криштиану - Аланы-Мартины - опубликовала в Instagram пост с фотографиями на борту частного самолета, с помощью которых дала понять, что отправилась во французскую столицу.

"Bonjour Paris", - подписала снимок 27-летняя Джорджина.

Связана ли поездка Родригес с ее модельной деятельностью или с потенциальной подготовкой к трансферу Криштиану в ПСЖ, пока неизвестно.

В любом случае информацию о поездке Джорджины в Париж не оставят без внимания на "Олд Траффорд" - ранее появилась информация, что Роналду готов пойти на 30%-е уменьшение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед".

А вариант, что португалец по окончании текущего сезона покинет "Ювентус" - весьма вероятен. "Старая синьора" за 5 туров до финиша чемпионата лишь по дополнительным показателям опережает "Милан", который расположился на 5-м месте. Если туринцы не попадут в Лигу чемпионов, достаточно проблематично будет содержать высокооплачиваемого игрока, зарплата которого, по некоторым источникам, составляет 31 млн евро в год.

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