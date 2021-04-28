Украинский спидвеист попал в серьезную аварию на тренировке в Польше

Украинский спидвеист Андрей Карпов перед стартом второй лиги спидвея получил серьезные травмы на тренировке в Грудзендзе (Польша), сообщает Przeglad Sportowy.

Карпов, выступающий за команду "Сталь" (Жешув), шел третьим во время тренировочного заезда, однако на выходе из поворота вылетел за пределы трассы, где уже не было воздушных ограждений.

В результате падения гонщик получил перелом девяти ребер и прокол легкого, травмы угрожали его жизни. Сообщают, что Карпов был в сознании после происшествия. Его срочно отправили в больницу.

Карпов успешно перенес операцию, внутреннее кровотечение было остановлено. Сейчас гонщик в коме, его состояние оценивают как тяжелое.

34-летний украинец хорошо известен всем польским любителям спидвея. В 2016-2017 годах он играл в PGE Ekstraliga за "Фалубаз" (Зелена-Гура), первый же сезон закончил с хорошим средним результатом 1,452 очка за серию.