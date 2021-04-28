Страховая компания выплатила организаторам Wimbledon четверть миллиарда долларов за отмену турнира

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Организаторы Уимблдона получили полную страховую выплату - 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов) - за отмену турнира 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что теннисный турнир в Уимблдоне был отменен впервые с 1945 года.

В 2021 году единственный в мире травяной турнир "Большого шлема" планируют провести в пригороде английской столицы с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на четверть.

Также на матчах будут работать линейные судьи, которых решили не заменять системой Hawk-Eye Live.

Уимблдонский турнир - международный культурный феномен. Его розыгрыши ежегодно транслируют 80 телевизионных компаний, в освещении турнира принимают участие более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов.