Страховая компания выплатила организаторам Wimbledon четверть миллиарда долларов за отмену турнира

Пандемия ударила по страховщикам.

Фото: Eurosport

Организаторы Уимблдона получили полную страховую выплату - 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов) - за отмену турнира 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что теннисный турнир в Уимблдоне был отменен впервые с 1945 года.

В 2021 году единственный в мире травяной турнир "Большого шлема" планируют провести в пригороде английской столицы с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на четверть.

Также на матчах будут работать линейные судьи, которых решили не заменять системой Hawk-Eye Live.

Уимблдонский турнир - международный культурный феномен. Его розыгрыши ежегодно транслируют 80 телевизионных компаний, в освещении турнира принимают участие более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов.

Breaking: @Wimbledon says it has received all of its pandemic insurance, totalling ?180m, from the 2020 cancellation.

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) April 27, 2021

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