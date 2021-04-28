Второй ракетке Украины во второй раз отказали в снятии временной дисквалификации

Даяна Ястремская на неопределенное время остается вне тенниса.

Второй ракетке Украины во второй раз отказали в снятии временной дисквалификации
Даяна Ястремська
Фото: WTA

Независимый суд ITF отказал второй ракетке Украины Даяне Ястремской (№30 WTA) в требовании отменить временную дисквалификацию, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.

Это уже второй отказ Ястремской. Ранее ей отказал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, 7 января Даяна была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга, однако окончательного решения по срокам наказания не имеется и украинская теннисистка настояла на своем допуске к турнирам до вынесения финального вердикта.

Ястремская остается дисквалифицирована на неопределенное время и вынуждена ждать решения ITF по срокам дисквалификации.

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