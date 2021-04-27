На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков. Футбол

Стадион "Мельбурн Крикет Граунд" принял 78 113 фанатов австралийского футбола в рамках AFL между "Коллингвудом" и "Эссендоном".

На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков

Через тринадцать месяцев после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией, стадион "Мельбурн Крикет Граунд" принял 78 113 фанатов на традиционном матче австралийского футбола в рамках AFL между "Коллингвудом" и "Эссендоном" в день АНЗАК, сообщает championat.com.

Болельщики в Австралии пока неохотно посещают матчи, возвращаясь к привычной жизни после пандемии коронавируса, и соперники в чемпионате занимают лишь 15-е и 16-е места в турнирной таблице. Впрочем, стадион был заполнен на разрешенные 85%.

Отметим, в прошлом месяце на крикетном матче Twenty20 между Индией и Англией в Ахмадабаде число болельщиков превысило 67 тысяч.

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