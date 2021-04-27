В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону
Первенство продлится до 2 мая.
Сегодня в столичном Дворце спорта стартовал Чемпионат Европы по бадминтону. В нем примут участие 213 спортсменов из 36 стран.
Сборную Украины представляют 15 спортсменов. По результатам Евро-2021 будут отобраны спортсмены на Олимпийские игры в Токио, которые стартуют через три месяца.
Турнир является важнейшим предолимпийским стартом со звездным составом.
Этот чемпионат должен был пройти в Киеве еще в 2020 году, но, как и многие спортивные события, был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Расписание турнира.
27 апреля, вторник.
Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала.
Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала.
Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала.
Женщины. Парный разряд. 1/16 финала.
28 апреля, среда.
Начало в 11:00.
Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала.
Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала.
Микст. 1/16 финала.
29 апреля, четверг.
Начало в 10:00.
Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала.
Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала.
Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала.
Женщины. Парный разряд. 1/8 финала.
Микст. 1/8 финала.
30 апреля, пятница.
Начало в 12:00.
Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.
Мужчины. Парный разряд. Четвертьфиналы.
Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.
Женщины. Парный разряд. Четвертьфиналы.
Микст. Четвертьфиналы.
1 мая, суббота.
Начало в 13:00.
Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы.
Мужчины. Парный разряд. Полуфиналы.
Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы.
Женщины. Парный разряд. Полуфиналы.
Микст. Полуфиналы.
2 мая, воскресенье.
Начало в 12:00.
Мужчины. Одиночный разряд. Финалы.
Мужчины. Парный разряд. Финалы.
Женщины. Одиночный разряд. Финалы.
Женщины. Парный разряд. Финалы.
Микст. Финалы.