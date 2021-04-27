В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону

Первенство продлится до 2 мая.

В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону
Фото: фбу

Сегодня в столичном Дворце спорта стартовал Чемпионат Европы по бадминтону. В нем примут участие 213 спортсменов из 36 стран.

Сборную Украины представляют 15 спортсменов. По результатам Евро-2021 будут отобраны спортсмены на Олимпийские игры в Токио, которые стартуют через три месяца.

Турнир является важнейшим предолимпийским стартом со звездным составом.

Этот чемпионат должен был пройти в Киеве еще в 2020 году, но, как и многие спортивные события, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Расписание турнира.

27 апреля, вторник.

Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала.

Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала.

Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала.

Женщины. Парный разряд. 1/16 финала.

28 апреля, среда.

Начало в 11:00.

Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала.

Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала.

Микст. 1/16 финала.

29 апреля, четверг.

Начало в 10:00.

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала.

Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала.

Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала.

Женщины. Парный разряд. 1/8 финала.

Микст. 1/8 финала.

30 апреля, пятница.

Начало в 12:00.

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.

Мужчины. Парный разряд. Четвертьфиналы.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.

Женщины. Парный разряд. Четвертьфиналы.

Микст. Четвертьфиналы.

1 мая, суббота.

Начало в 13:00.

Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы.

Мужчины. Парный разряд. Полуфиналы.

Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы.

Женщины. Парный разряд. Полуфиналы.

Микст. Полуфиналы.

2 мая, воскресенье.

Начало в 12:00.

Мужчины. Одиночный разряд. Финалы.

Мужчины. Парный разряд. Финалы.

Женщины. Одиночный разряд. Финалы.

Женщины. Парный разряд. Финалы.

Микст. Финалы.

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