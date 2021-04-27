ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею

УХЛ не имеет права принимать заявки на проведение первенства.

ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею
Фото: фху

Федерация хоккея Украины отреагировала на сообщение Украинской хоккейной лиги о приеме заявок на участие в чемпионате Украины сезона-2021/22.

В организации заявили, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины и не имеет права принимать заявки на проведение национального первенства.

"После завершения финальной серии между "Соколом" и "Донбассом" ООО УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины. О чем УХЛ была официально проинформирована 7 апреля 2021 года в письме от Федерации хоккея Украины. Соответственно и принимать заявки УХЛ на следующий сезон национального первенства не может", - передает официальное заявление ФХУ пресс-служба организации.

"Отметим, что ФХУ также пригласила УХЛ к дальнейшему сотрудничеству и предложила заключить новый договор на равных условиях. Однако ответа от организации Федерация не получила", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 апреля УХЛ объявила о приеме заявок на участие в чемпионате Украины по хоккею сезона-2021/22. Письменные заявки и подтверждения на участие в следующем чемпионате уже подали семь клубов. В прошлом розыгрыше чемпионата Украины выступили восемь клубов.

Одно из главных разногласий организаций - это требование ФХУ уменьшить лимит на легионеров в чемпионате Украины. Также Федерация хоккея настоятельно рекомендовала УХЛ установить четкие международные паузы в соревновательном календаре для подготовки сборной Украины, а также установить дату завершения чемпионата Украины за 15 суток до старта мирового первенства.

На встрече руководству ФХУ и УХЛ не удалось договориться по этим и ряду других вопросов.

Напомним, чемпионом УХЛ-2020/21 стал "Донбасс", который в финале плей-офф до четырех побед всухую одолел киевский "Сокол".

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