ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею

Федерация хоккея Украины отреагировала на сообщение Украинской хоккейной лиги о приеме заявок на участие в чемпионате Украины сезона-2021/22.

В организации заявили, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины и не имеет права принимать заявки на проведение национального первенства.

"После завершения финальной серии между "Соколом" и "Донбассом" ООО УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины. О чем УХЛ была официально проинформирована 7 апреля 2021 года в письме от Федерации хоккея Украины. Соответственно и принимать заявки УХЛ на следующий сезон национального первенства не может", - передает официальное заявление ФХУ пресс-служба организации.

"Отметим, что ФХУ также пригласила УХЛ к дальнейшему сотрудничеству и предложила заключить новый договор на равных условиях. Однако ответа от организации Федерация не получила", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 апреля УХЛ объявила о приеме заявок на участие в чемпионате Украины по хоккею сезона-2021/22. Письменные заявки и подтверждения на участие в следующем чемпионате уже подали семь клубов. В прошлом розыгрыше чемпионата Украины выступили восемь клубов.

Одно из главных разногласий организаций - это требование ФХУ уменьшить лимит на легионеров в чемпионате Украины. Также Федерация хоккея настоятельно рекомендовала УХЛ установить четкие международные паузы в соревновательном календаре для подготовки сборной Украины, а также установить дату завершения чемпионата Украины за 15 суток до старта мирового первенства.

На встрече руководству ФХУ и УХЛ не удалось договориться по этим и ряду других вопросов.

Напомним, чемпионом УХЛ-2020/21 стал "Донбасс", который в финале плей-офф до четырех побед всухую одолел киевский "Сокол".