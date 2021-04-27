Конфронтация продолжается: УХЛ подала в суд на Федерацию хоккея

Официальный сайт Федерации хоккея Украины утверждает, что УХЛ подала на ФХУ в суд, требуя признать договор на проведение чемпионата Украины в сезоне 2021/22.

"ООО "Украинская хоккейная лига" подала иск в суд в отношении Федерации хоккея Украины, а именно - о признании договора ООО "УХЛ" и ВОО "ФХУ" действующим.

В иске отмечается, что информация о прекращении сотрудничества ООО "УХЛ" и ФХУ не соответствует действительности, поскольку договор между двумя организациями от 5 сентября 2019-го рассчитан до 30 апреля 2022 года. Но подчеркнем, что Федерация имеет полное право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть соглашение в случае невыполнения контрагентом условий договора", - говорится в заявлении Федерации.

"Так, после проведения аудита ФХУ нашла немало нарушений в деятельности ООО "УХЛ", которые являются неприемлемыми ни для Федерации, ни для украинского хоккея в целом. Это полноценное основание для прекращения сотрудничества ФХУ с ООО "УХЛ".

Напомним, что договор не предусматривал передачу права на проведение чемпионата Украины по хоккею с шайбой. Задачами ООО "УХЛ" было уменьшить финансовую нагрузку на владельцев профессиональных клубов, а также привлечь партнеров и спонсорские средства на счет ООО "УХЛ". ООО "УХЛ" не выполнило в полном объеме свои обязательства по условиям договора", - уверены в Федерации.

"Итак, 7 апреля 2021 года Федерация хоккея Украины направила ООО "УХЛ" официальное письмо, в котором проинформировала ООО "УХЛ" о прекращении сотрудничества. Ведь деятельность ООО "УХЛ" нарушает уставную цель и цели Федерации хоккея Украины, что уже привело к значительным негативным последствиям.

Главная цель ФХУ - защищать права и интересы каждого субъекта украинского хоккея - от украинских арбитров и до игроков сборных Украины. Чтобы и в дальнейшем реализовывать эти цели, Федерация хоккея Украины была вынуждена прекратить совместную работу с ООО "УХЛ" над чемпионатом Украины по хоккею с шайбой", - отмечает Федерация хоккея Украины.

Напомним, ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею.