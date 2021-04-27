В английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана Гиггза

Самый титулованный игрок Премьер-лиги не включен в Зал славы.

В английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана Гиггза
Райан Гіггз
Фото: www.sports.ru

Накануне был официально открыт Зал славы Английской премьер-лиги. Его первыми двумя членами стали легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри.

Позже АПЛ назвала имена еще 23 игроков, номинированных на включение в Зал славы высшего английского дивизиона в 2021 году.

В нем значатся, в частности, и 9 бывших игроков "Манчестер Юнайтед": Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Энди Коул, Рио Фердинанд, Рой Кин, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робин ван Перси и Неманья Видич. Однако их партнера по команде Райана Гиггза в числе номинантов нет, что довольно странно.

Отметим, валлиец является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года он стал первым и пока единственным футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов АПЛ.

Кроме того, за МЮ Гиггз сыграл в АПЛ 632 матча, что является вторым показателем после Гарета Барри (653).

Возможно, Гиггз не попал в шорт-лист из-за судебного процесса, надвигающегося по обвинению валлийца в нанесении тяжких телесных повреждений. 47-летнему экс-игроку МЮ, который в настоящее время возглавляет национальную сборную Уэльса, грозит до 5 лет тюрьмы.

Осенью 2020-го экс-полузащитника "МанЮнайтед" арестовали по обвинению в нападении на свою девушку и еще одну женщину. По неофициальной информации, ссора произошла на почве измены Райана.

Добавим, что в Зал славы АПЛ попадают только те игроки, в карьере которых было ряд определенных достижений. Претендент должен отвечать как минимум одному из следующих критериев:

провести как минимум 200 матчей Премьер-лиги за один клуб; попасть в любую из команд десятилетия АПЛ или в какую-либо из команд 20-летнего юбилея Премьер-лиги; выиграть "Золотую бутсу" или "Золотую перчатку" АПЛ; получить звание Лучшего игрока сезона Премьер-лиги; выиграть как минимум три титула АПЛ; забить 100 голов в рамках АПЛ или зафиксировать 100 "сухих" матчей (только для голкиперов).

Если игрок не достиг какого-то из указанных критериев, то в его послужном списке должно быть не менее 250 матчей в Премьер-лиге.

Также претендент на попадание в Зал славы должен был закончить карьеру не позднее 1 августа 2020 года. Вот почему в число претендентов на включение в Зал славы в 2021 году не вошла еще одна легенда "красных дьяволов" Уэйн Руни, завершивший свою блестящую футбольную карьеру в январе текущего года.

Кроме "великолепной девятки" МЮ, в список номинантов вошли:

  • Тони Адамс ("Арсенал")
  • Мэттью Ле Тисе ("Саутгемптон")
  • Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")
  • Лес Фердинанд ("Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")
  • Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
  • Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")
  • Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити")
  • Деннис Бергкамп ("Арсенал")
  • Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")
  • Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
  • Стивен Джеррард ("Ливерпуль")
  • Джон Терри ("Челси")
  • Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")
  • Дидье Дрогба ("Челси")

В 2021 году в Зал славы будут включены, кроме Анри и Ширера, еще 6 игроков, которые будут добавлены путем голосования болельщиков.

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