В английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана Гиггза

Накануне был официально открыт Зал славы Английской премьер-лиги. Его первыми двумя членами стали легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри.

Позже АПЛ назвала имена еще 23 игроков, номинированных на включение в Зал славы высшего английского дивизиона в 2021 году.

В нем значатся, в частности, и 9 бывших игроков "Манчестер Юнайтед": Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Энди Коул, Рио Фердинанд, Рой Кин, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робин ван Перси и Неманья Видич. Однако их партнера по команде Райана Гиггза в числе номинантов нет, что довольно странно.

Отметим, валлиец является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года он стал первым и пока единственным футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов АПЛ.

Кроме того, за МЮ Гиггз сыграл в АПЛ 632 матча, что является вторым показателем после Гарета Барри (653).

Возможно, Гиггз не попал в шорт-лист из-за судебного процесса, надвигающегося по обвинению валлийца в нанесении тяжких телесных повреждений. 47-летнему экс-игроку МЮ, который в настоящее время возглавляет национальную сборную Уэльса, грозит до 5 лет тюрьмы.

Осенью 2020-го экс-полузащитника "МанЮнайтед" арестовали по обвинению в нападении на свою девушку и еще одну женщину. По неофициальной информации, ссора произошла на почве измены Райана.

Добавим, что в Зал славы АПЛ попадают только те игроки, в карьере которых было ряд определенных достижений. Претендент должен отвечать как минимум одному из следующих критериев:

провести как минимум 200 матчей Премьер-лиги за один клуб; попасть в любую из команд десятилетия АПЛ или в какую-либо из команд 20-летнего юбилея Премьер-лиги; выиграть "Золотую бутсу" или "Золотую перчатку" АПЛ; получить звание Лучшего игрока сезона Премьер-лиги; выиграть как минимум три титула АПЛ; забить 100 голов в рамках АПЛ или зафиксировать 100 "сухих" матчей (только для голкиперов).

Если игрок не достиг какого-то из указанных критериев, то в его послужном списке должно быть не менее 250 матчей в Премьер-лиге.

Также претендент на попадание в Зал славы должен был закончить карьеру не позднее 1 августа 2020 года. Вот почему в число претендентов на включение в Зал славы в 2021 году не вошла еще одна легенда "красных дьяволов" Уэйн Руни, завершивший свою блестящую футбольную карьеру в январе текущего года.

Кроме "великолепной девятки" МЮ, в список номинантов вошли:

Тони Адамс ("Арсенал")

Мэттью Ле Тисе ("Саутгемптон")

Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")

Лес Фердинанд ("Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")

Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")

Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")

Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити")

Деннис Бергкамп ("Арсенал")

Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")

Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")

Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

Джон Терри ("Челси")

Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")

Дидье Дрогба ("Челси")

В 2021 году в Зал славы будут включены, кроме Анри и Ширера, еще 6 игроков, которые будут добавлены путем голосования болельщиков.