В английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана Гиггза
Самый титулованный игрок Премьер-лиги не включен в Зал славы.
Накануне был официально открыт Зал славы Английской премьер-лиги. Его первыми двумя членами стали легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри.
Позже АПЛ назвала имена еще 23 игроков, номинированных на включение в Зал славы высшего английского дивизиона в 2021 году.
В нем значатся, в частности, и 9 бывших игроков "Манчестер Юнайтед": Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Энди Коул, Рио Фердинанд, Рой Кин, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робин ван Перси и Неманья Видич. Однако их партнера по команде Райана Гиггза в числе номинантов нет, что довольно странно.
Отметим, валлиец является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года он стал первым и пока единственным футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов АПЛ.
Кроме того, за МЮ Гиггз сыграл в АПЛ 632 матча, что является вторым показателем после Гарета Барри (653).
Возможно, Гиггз не попал в шорт-лист из-за судебного процесса, надвигающегося по обвинению валлийца в нанесении тяжких телесных повреждений. 47-летнему экс-игроку МЮ, который в настоящее время возглавляет национальную сборную Уэльса, грозит до 5 лет тюрьмы.
Осенью 2020-го экс-полузащитника "МанЮнайтед" арестовали по обвинению в нападении на свою девушку и еще одну женщину. По неофициальной информации, ссора произошла на почве измены Райана.
Добавим, что в Зал славы АПЛ попадают только те игроки, в карьере которых было ряд определенных достижений. Претендент должен отвечать как минимум одному из следующих критериев:
провести как минимум 200 матчей Премьер-лиги за один клуб; попасть в любую из команд десятилетия АПЛ или в какую-либо из команд 20-летнего юбилея Премьер-лиги; выиграть "Золотую бутсу" или "Золотую перчатку" АПЛ; получить звание Лучшего игрока сезона Премьер-лиги; выиграть как минимум три титула АПЛ; забить 100 голов в рамках АПЛ или зафиксировать 100 "сухих" матчей (только для голкиперов).
Если игрок не достиг какого-то из указанных критериев, то в его послужном списке должно быть не менее 250 матчей в Премьер-лиге.
Также претендент на попадание в Зал славы должен был закончить карьеру не позднее 1 августа 2020 года. Вот почему в число претендентов на включение в Зал славы в 2021 году не вошла еще одна легенда "красных дьяволов" Уэйн Руни, завершивший свою блестящую футбольную карьеру в январе текущего года.
Кроме "великолепной девятки" МЮ, в список номинантов вошли:
- Тони Адамс ("Арсенал")
- Мэттью Ле Тисе ("Саутгемптон")
- Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")
- Лес Фердинанд ("Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")
- Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
- Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")
- Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити")
- Деннис Бергкамп ("Арсенал")
- Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")
- Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
- Стивен Джеррард ("Ливерпуль")
- Джон Терри ("Челси")
- Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")
- Дидье Дрогба ("Челси")
В 2021 году в Зал славы будут включены, кроме Анри и Ширера, еще 6 игроков, которые будут добавлены путем голосования болельщиков.