Наказание клубов АПЛ за создание Суперлиги будет не таким строгим, как для других клубов, - президент УЕФА

Александр Чеферин счел возможным наказание организаторов нового турнира.

Наказание клубов АПЛ за создание Суперлиги будет не таким строгим, как для других клубов, - президент УЕФА
Олександер Чеферін
Фото: skysports.com

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что наказание шести английских топ-клубов будет самым мягким среди дюжины основателей Суперлиги.

Представители "большой шестерки" Английской премьер-лиги первыми объявили о выходе из нового турнира всего через 48 часов после запуска проекта, тем самым заставив других участников проекта задуматься.

В итоге, в проекте остались только 3 клуба - "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Чеферин видит в этом обстоятельство, смягчающее вину, но предупреждает, что отвечать все равно придется каждому из 12 клубов.

"Каждый должен нести ответственность за свои поступки, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Ты не можешь сделать что-то, что сделали эти клубы, и потом сказать: "Меня наказали, потому что каждый ненавидит меня". Они сами создали себе проблемы, а не кто-то другой. Они поступили плохо, и в ближайшие дни мы посмотрим, как нам быть", - цитирует Чеферина Daily Mail.

"Но для меня очевидна разница между английскими клубами и другими шестью. Английские клубы вышли из Суперлиги первыми, признав, что они совершили ошибку. Нужно иметь силу духа, чтобы сказать: "Я был не прав". Вообще, я делю эти 12 клубов на три группы: английская шестерка, которая вышла из проекта первой, другие три ("Атлетико", "Милан" и "Интер"), которые вышли позже, и оставшиеся ("Барселона", "Реал" и "Ювентус"), которые считают землю плоской и считают, что Суперлига до сих пор существует. И между ними есть большая разница. Но каждому все равно придется ответить. Каким образом? Это мы еще посмотрим. Пока слишком рано говорить ", - отметил президент УЕФА.

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