Английская премьер-лига объявила о катастрофическом падении доходов на фоне пандемии COVID-19

Английская премьер-лига опубликовала в Регистрационной палате финансовый отчет за сезон-2019/2020.

Оборот лиги упал на 12,6% по сравнению с результатом сезона-2018/2019 и составил 2,88 млрд фунтов, информирует Sky Sports.

Данное падение связано с пандемией коронавируса - руководству АПЛ пришлось пойти на финансовые уступки вещателям, связанные с прекращением матчей с марта по июнь.

В итоге в рамках проекта Restart сезон Премьер-лиги завершился за закрытыми дверями, что также повлияло на доходы клубов от проведения матчей.

Лиге даже пришлось запросить правительственные гранты на сумму 3,3 млн фунтов, но руководство лиги заявило, что это позволило в полном объеме выплачивать зарплаты всем своим сотрудникам и ни один из них не был уволен.

Наибольший доход АПЛ приносит продажа телевизионных прав на право показа матчей за границей - выручка от реализации прав на трансляции за пределами Великобритании составила 1,35 млрд фунтов (в 2019-м - 1,4 млрд).