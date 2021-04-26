Главный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поезде

Игроки были наказаны.

Главный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поезде
Руслан Костишин
Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в интервью после крупной победы над "Ворсклой" (3:0) в рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги, прокомментировал инцидент, произошедший в текущем месяце в поезде после возвращения команды из Ужгорода.

"Я сам разберусь со своими футболистами. Они уже оштрафованы. Но нет ни одного видео, нет заявления. Может, они что-то нарушили, но я не могу за ними все время ездить", - цитирует Костышина ТРК "Футбол 1/2/3".

"Это был их выходной день. Если бы они разбили двери или еще что-то - их бы сразу закрыли. Оштрафовали за эту историю, дыма без огня не бывает, они попались. Они вели себя неправильно, я с этим согласен. Но все так разнесли, как будто там было изнасилование", - защищает своих игроков главный тренер.

Кстати, игроки "Колоса" оригинально отпраздновали один из голов в ворота "Ворсклы", изобразив поезд.

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