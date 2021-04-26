Суд признал банкротом футбольный клуб "Металлист"

22 апреля Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и открыл ликвидационную процедуру (дело №922/1513/17), сообщает Telegram ФК "Металлист 1925".

В госреестре конечным бенефициаром этой структуры указан Сергея Курченко.

Напомним, 17 марта прошлого года суд утвердил реестр требований кредиторов ОАО "Футбольный клуб "Металлист" (наибольшая задолженность - по зарплате перед почти сотней физлиц).

Также Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой передать ему полномочия по управлению корпоративными правами, конфискованными у ФК "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг".

Таким образом, в ближайшее время имущество ФК "Металлист" могут передать из государственной в собственность территориальной громады Харькова.

Цель всех этих действий - упростить процедуру возрождения "Металлиста", за что намерен взяться экс-владелец клуба Александр Ярославский.