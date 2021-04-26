Форвард "Шахтера" и сборной Украины выбыл на полгода из-за травмы и не сыграет на Евро-2020

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму на тренировке перед матчем с "Александрией" (0:2), сообщает пресс-служба "горняков".

У Мораеса диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

На этой неделе Жуниору предстоит операция на колене. Ожидается, что 34-летний натурализованный украинец пропустит около шести месяцев.

Таким образом, Жуниор не поможет сборной Украины на предстоящем Евро-2020, где подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

В нынешнем сезоне Мораес провел 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись девятью голами и одним ассистом. Также на счету форварда 11 поединков за сборную Украины и один гол.