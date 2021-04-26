Украинская сборная греко-римского стиля завершила чемпионат Европы с тремя медалями

В последний день чемпионата Европы по борьбе в Варшаве сборная Украины пополнила копилку двумя медалями, которые принесли борцы греко-римского стиля.

Выступающий в категории до 60 кг Виктор Петрик победил в схватке за "бронзу" белоруса Глеба Макаренко (5:1), а в категории до 72 кг Максим Евтушенко сначала в утешительном поединке одолел хорвата Алена Фодора, а в схватке за "бронзу" с поляком Романом Пацурковским одержал чистую победу техническим превосходством.

Таким образом, сборная Украины греко-римского стиля выиграла на ЧЕ три бронзовых медали. Ранее третьим в категории до 87 кг стал Жан Беленюк, который, несмотря на проигрыш в четвертьфинале, все же за счет того, что его соперник вышел в финал, получил шанс выступить в утешительных поединках.

Сначала Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича (7:1), а уже в схватке за "бронзу" украинец одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 (Жан выиграл, поскольку последним заработал балл).