"Динамо" через 5 лет вернуло себе звание сильнейшего клуба Украины

За 3 тура до финиша стал официально известен чемпион.

"Динамо" через 5 лет вернуло себе звание сильнейшего клуба Украины
Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги "Динамо" в противостоянии с "Ингульцом" поставило эффектную точку в своей чемпионской кампании этого сезона.

Дубль Виктора Цыганкова, а также голы Ильи Забарного, Артема Беседина и Дениса Попова обеспечили киевлянам победу 5:0, а с ней и звание чемпионов страны.

В свою очередь теперь уже экс-чемпион "Шахтер" свой матч проиграл в Александрии местной одноименной команде - 0:2.

За 3 тура до финиша отрыв "бело-синих" от "горняков" составил уже 13 очков.

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