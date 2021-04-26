Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины. Футбол

Столичный клуб одержал победу над "Ингульцом" со счетом 5:0.

В воскресенье, 25 апреля, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" одержало победу над "Ингульцом" со счетом 5:0, завоевав чемпионский титул за три тура до конца сезона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Первые два гола в ворота "Ингульца" ударами головой осуществили Забарный и Беседин.

После перерыва два мяча в ворота противника забил Цыганков. Пятый мяч ударом головой после розыгрыша углового забил Попов.

"Динамо" впервые с 2016 года завоевало золотые медали чемпионата Украины. Подопечные Луческу в таблице 23-го тура украинской Премьер-лиги стали недосягаемыми для конкурентов.

Напомним, 22 апреля в Тернополе и Александрии прошли полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу.