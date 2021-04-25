В Киеве проходит международный легкоатлетический пробег

В соревнованиях принимают участие 40 спортсменов из 11 стран.

В Киеве продолжается легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon.

Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, которые в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей, отмечают в Киевсовете.

В них принимают участие 40 спортсменов из 11 стран. Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Марафон продолжается по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК «Олимпийский») - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - проспектом Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы - улицей Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта).

Напомним, из-за пробега в столице до 16:00 изменено движение общественного транспорта.

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