Беленюк потерпел крах на Чемпионате Европы по борьбе

Только Дмитрий Пышков в категории до 77 кг пробился в полуфинал, где его соперником будет Юнус Эмре Башар из Турции.

Сборная Украины по борьбе греко-римского стиля не подхватила эстафету у "вольников" на Чемпионате Европы в Варшаве.

Из пяти «классиков» только один дошел до полуфиналов.

Главная сенсация - поражение в четвертьфинале лидера сборной, двукратного чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпиады Жана Беленюка, выступающий в категории до 87 кг. После победы в первом круге над шведом Йоханссоном 7:1 депутат от партии "Слуга народа" проиграл сербу Датунашвили (1:1, но дальше проходит серб, потому что он выиграл балл последним).

Только Дмитрий Пышков в категории до 77 кг пробился в полуфинал, где его соперником будет Юнус Эмре Башар из Турции.

Кроме полуфиналов у «классиков», в вечерней программе ЧЕ состоятся финалы в пяти категориях в женской борьбе, где украинцы будут в трех финалах и в двух схватках за "бронзу".