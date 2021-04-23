Исполком МОК одобрил предложение изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее"

Кроме того, Исполком коснулся ряда других важных вопросов.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-конференции обсудил подготовку к Олимпийским играм в Токио и Милане - Кортине-д'Ампеццо, одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" и коснулся ряда других важных вопросов, сообщает olympic.ru.

В частности, в девиз решено добавить слово "вместе": "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, запланированной в Токио через три месяца.

Также Исполком полностью поддержал рекомендации Комиссии атлетов МОК относительно правила 50 Олимпийской хартии, которое касается высказывания спортсменами своего мнения во время Игр. Поправки стали результатом длительных консультаций, участие в которых приняли более 3500 атлетов, представляющих 185 НОК и все олимпийские виды спорта.

МОК и Комиссия спортсменов отметили, что они полностью поддерживают свободу слова. Этот принцип закреплен в Декларации прав и обязанностей спортсменов.

Накануне МОК утвердил музыку Петра Чайковского в качестве замены гимна РоSSии на Олимпиадах в Токио и Пекине.