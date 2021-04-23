УЕФА официально утвердил города Евро-2020: Мюнхен все же допустит на стадион минимум 14 500 зрителей. Футбол

В перечне окончательно нет Дублина и Бильбао.

Исполком УЕФА на своем заседании в Монтре принял окончательное решение относительно Чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба организации.

Утвержден перенос трех матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Кроме того, игра 1/8 финала турнира, которую также должна была принять столица Ирландии 29 июня, состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В то же время четыре матча, которые планировали провести в Бильбао, пройдут в Севилье. После решения местных властей стало понятно, что болельщики вряд ли попадут на матчи. Организацию этих игр поддержала власть автономной области Андалусия. Севилья примет встречи Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня), Словакия - Испания (23 июня), а также игру 1/8 финала турнира 27 июня.

Отдельно следует отметить, что исполком УЕФА получил подтверждение от власти Мюнхена, что все четыре матча турнира в этом городе пройдут в присутствии минимум 14 500 зрителей. В результате столица Баварии примет матчи Франция - Германия (15 июня), Португалия - Германия (19 июня) и Германия - Венгрия (23 июня), а также игру 1/4 финала 2 июля.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Окончательный список 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен.