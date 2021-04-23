Клубы, которые покинули Суперлигу, рискуют заплатить 300 млн евро штрафа

В проекте осталось только 3 клуба.

Как сообщалось, 9 из 12 клубов-организаторов Суперлиги покинули проект. В нем остались только два испанских гранда - "Барселона" и "Реал", а также "Ювентус".

Однако клубы, которые покинули Суперлигу, рискуют заплатить по 300 млн евро штрафа каждый, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в контракте, подписанном всеми участниками Суперлиги, есть пункт, предусматривающий штраф в случае полноценного выхода из проекта.

Положение о штрафных санкциях связано с займом в размере 3,2 млрд евро, которую промоутер Суперлиги получил от банка JP Morgan.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес, назначенный на аналогичную должность в Суперлигу, заявил, что проект продолжает работу, несмотря на заявления некоторых клубов о выходе из него.