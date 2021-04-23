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2021-04-23
Украинка Лакийчук стала вице-чемпионкой молодежного ЧМ по боксу
Медаль Кристины стала единственной в копилке женской сборной Украины.
Фото: fbu.org.ua
Кристина Лакийчук
В польском городе Кельце проходит молодежный чемпионат мира-2021 по боксу.
Украинка Кристина Лакийчук, в категории до 54 кг, завоевала серебряную медаль.
В финале Кристина раздельным решением судей проиграла представительнице Узбекистана Нигине Уктамовой.
Стоит сказать, что эта награда стала единственной для сборной Украины в женском боксе на нынешнем ЧМ.
В мужском виде программы в финалы пробились Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрий Захаран (69 кг) и Илья Тогобицкий (75 кг). Поединки состоятся сегодня.
Кроме того, Руслан Цыкало (52 кг) и Денис Салабай (81 кг) уже стали обладателями бронзовых медалей мирового первенства.