Украинка Лакийчук стала вице-чемпионкой молодежного ЧМ по боксу

Медаль Кристины стала единственной в копилке женской сборной Украины.

Фото: fbu.org.ua Кристина Лакийчук

В польском городе Кельце проходит молодежный чемпионат мира-2021 по боксу.

Украинка Кристина Лакийчук, в категории до 54 кг, завоевала серебряную медаль.

В финале Кристина раздельным решением судей проиграла представительнице Узбекистана Нигине Уктамовой.

Стоит сказать, что эта награда стала единственной для сборной Украины в женском боксе на нынешнем ЧМ.

В мужском виде программы в финалы пробились Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрий Захаран (69 кг) и Илья Тогобицкий (75 кг). Поединки состоятся сегодня.

Кроме того, Руслан Цыкало (52 кг) и Денис Салабай (81 кг) уже стали обладателями бронзовых медалей мирового первенства.