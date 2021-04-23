Три товарища: "Барселона" сделала официальное заявление о создании Суперлиги

В проекте остались три клуба.

Три товарища: "Барселона" сделала официальное заявление о создании Суперлиги
Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" решила не отказываться от участия в Суперлиге и по этому случаю сделала официальное заявление.

"Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов - и даже более того, учитывая нынешний социально-экономический климат, - о необходимости структурных реформ, чтобы гарантировать финансовую стабильность и существование мирового футбола за счет улучшения продукта.

Продукта, предлагаемого болельщикам по всему миру, консолидируя и даже увеличивая фанатскую базу, которая является его опорой и сильной стороной", - передает пресс-служба.

"В этом контексте совет директоров "Барселоны" принял в срочном порядке предложение стать членом-основателем Суперлиги, турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным болельщикам, и в то же время, как один из самых неотъемлемых принципов "Барселоны", искать новые формулы солидарности с футбольной семьей в целом.

Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его основателей был бы исторической ошибкой.

Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа", - говорится в заявлении.

"В любом случае "Барселона", как клуб, который всегда был и всегда будет принадлежать каждому из его членов, прямо зарезервировал за собой право подать такое важное решение для окончательного утверждения его компетентными социальными органами после тщательного и очень необходимого изучения предложения.

Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал в различных сферах, нет никаких сомнений в том, что «Барселона» ценит необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию, чтобы при необходимости пересмотреть предложение в том виде, в котором оно сформулировано изначально, и устранить все вопросы. Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий", - говорится в коммюнике.

"Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги.

В связи с этим клуб считает неуместным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то что «Барселона» прекрасно осознает важность и интерес, вызываемый этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с должной осмотрительностью и требует предельного понимания, уважения и, прежде всего, терпения среди болельщиков и общественного мнения в целом", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступил "Ювентус" и остался в Суперлиге. Также в ней остался и инициатор нового турнира - "Реал".

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