Стало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" во время конфликта с ними

"Мистера" отвлекли от полуфинального поединка.

Мирча Луческу
Фото: скриншот
Мирча Луческу

Во время полуфинального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Агробизнесом" (3:0) произошел инцидент, антигероями которого стали ультрас "Динамо", вновь призвавшие румынского специалиста покинуть клуб.

Луческу на реплики ультрас "Lucescu, go away" ("Луческу, уходи") несколько раз громко воскликнул: "You are not a Dynamo" ("Вы - не" Динамо").

Ultrasi Dynama planowali zwyzywa? Lucescu z bli?szej odleg?o?ci ju? od dawna. Do tej pory byli ledwo s?yszalni, uda?o si? im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, ?e to tylko ma?a grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD

— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021
После матча Луческу прокомментировал новый конфликт с ультрас киевлян.

"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять "Динамо" и вывести в Лигу чемпионов. Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели", - заявил румынский специалист в интервью footballua.tv

"Остальные, которые поддерживали меня и команду, - это настоящие болельщики "Динамо". Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо". Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать в течение всего матча", - отметил наставник "бело-синих".

После поединка на защиту наставника стал голкипер "Динамо" Георгий Бущан.

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