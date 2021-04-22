Итальянские СМИ обнародовали размеры зарплат топ-чиновников УЕФА. Футбол

Пандемия почти не сказалась на заработках футбольных функционеров.

Среди материалов о создании Суперлиги, против которой выступил, в частности, УЕФА , Calcio e Finanza обнародовала зарплаты топ-чиновников самого союза.

Так, президент организации Александер Чеферин получил за сезон-2019/20 2,42 млн швейцарских франков брутто (примерно 2,19 млн евро), что на 450 тыс. евро больше по сравнению с сезоном-2018/19.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис за этот период заработал 1,36 млн швейцарских франков (примерно 1,23 млн евро). Это на 164 тыс. евро больше, чем за предыдущий сезон. Причем за сезон-2019/20 Теодоридис не получил из-за пандемии коронавируса бонуса - 320 тыс. евро, что уменьшило общую сумму.