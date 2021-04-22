Бущан вступился за Луческу, у которого во время матча с "Агробизнесом" возникла перепалка с ультрас

Успехи "Динамо" в этом сезоне не снизили градус конфронтации ультрас с главным тренером.

Фото: скриншот

Победу "Динамо" в полуфинальном матче Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0) и выход в финал турнира затмил конфликт, возникший в ходе встречи между наставником киевлян Мирчей Луческу и радикально настроенными "динамовскими" фанами, разместившимися за скамейкой запасных команды.

Ультрас, судя по всему, начали оскорблять румынского специалиста. Луческу сначала воспринял это с саркастической улыбкой, но потом не выдержал и начал агрессивно отвечать им.

Стоит отметить, что другие болельщики, которых было очень много на тернопольском стадионе, поддерживали наставника киевлян и скандировали его фамилию.

После поединка голкипер "Динамо" Георгий Бущан подошел к месту дислокации болельщиков и начал диалог.

Вратарь сборной Украины упрекнул фанов и отметил, что своими поступками, направленными против Луческу, они болеют против команды.

Внимание, использована ненормативная лексика.

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