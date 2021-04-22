Президент "Реала" назвал "Манчестер" виновным в развале Суперлиги

При этом Don Перес не уточнил, какого цвета этот Манчестер - "красного" или "голубого".

Президент "Реала" Флорентино Перес всего через несколько часов после того, как большинство из 12 клубов, присоединившихся к проекту Суперлиги как члены-учредители, решили отказаться от него, дал интервью Cadena Ser, в котором он заверил, что "Суперлига не умерла, мы продолжаем двигаться вперед".

При этом Перес отметил, что "Манчестер" виноват в развале европейской Суперлиги. Однако президент "Реала" не уточнил, о каком Манчестере идет речь - "красном" - "Юнайтед" или "голубом" - "Сити".

"Среди шести английских команд был кто-то, кто не проявлял особого интереса к Суперлиге и начал заражать другие. Это команда, которую мы так и не убедили, - заявил Флорентино. - Владельцы "Манчестера" начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-основатели так и не будут вознаграждены".

Вчера пресс-служба МЮ, после решения клуба с "Олд Траффорд" отказаться от участия в Суперлиге, выпустила пресс-релиз обращения владельца Джоэла Глейзера, который лично входил в состав руководства Суперлиги, отметив, что клуб прислушался к мнению болельщиков, которые были крайне против нового проекта.

А "Манчестер Сити", владельцем которого является шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, вообще первым из клубов объявил о выходе из проекта Суперлиги.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов участвовать в турнире. Также из Суперлиги вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".