Определились финалисты Кубка Украины по футболу

Динамо на пути к золотому дублю.

В Тернополе и Александрии прошли полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу.

Поединки "Динамо" - "Агробизнес" и "Александрия" - "Заря" были разными по драматургии.

Первыми выясняли отношения киевляне и футболисты из Волочисска.

Во многом определяющим стал гол в раздевалку динамовца Богдана Леднева. Во втором тайме голы Артема Беседина и Виталия Буяльского завершили разгром перволигового "Агробизнеса" - 3:0.

Куда драматичнее складывался второй поединок.

Счет открыли гости - на 20-й минуте цели достиг удар полузащитника Владислава Кочергина - 0:1.

Такой результат продержался до 90 + 2 минуты, когда хозяева заработали пенальти, точно реализованный Валерием Бондаренко - 1:1.

Однако в серии пенальти Фортуна отдала должок подопечным Виктора Скрипника, которые в серии 11-метровых оказались сильнее - 3:4.

Финальный матч между "Динамо" и "Зарей" состоится 13 мая.