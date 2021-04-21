Английская футбольная лига приветствовала решение топ-клубов АПЛ отказаться от участия в Суперлиге

EFL опубликовала заявление.

Фото: EFL

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление о выходе шести клубов АПЛ из Суперлиги.

"EFL приветствует решение шести команд АПЛ отказаться от участия в Суперлиге. В связи с широкой оппозицией внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны EFL, эти манящие предложения поставили под угрозу спортивные принципы футбольной пирамиды, которую наши члены-основатели разработали более века назад", - говорится в заявлении.

"По всему миру люди из футбола и вне его высказывались, когда это было важно. EFL воодушевлена реакцией и, как и раньше, гордится тем, что является частью единой футбольной системы, способствует открытому соревнованию, дает каждому шанс мечтать и продолжает вдохновлять поколения молодых людей в сообществах, откуда наши клубы получили свое название", - отсылает всех к истокам EFL.

"Мысль понятна, что пирамиду надо защищать в первую очередь. Европейская Суперлига потерпела неудачу отчасти из-за модели искаженного и несправедливого финансового распределения, подверглась критике, которая также может быть направлена на текущую финансовую модель в нашей собственной внутренней игре.

EFL надеется, что такой же энтузиазм может быть немедленно направлен на достижение соответствующих и столь необходимых изменений в распределении доходов в наших национальных лигах, и мы будем работать со всеми сторонами, чтобы продвигать эту реформу", - говорится в заявлении.

"Реформы также должны учитывать реструктуризацию Лиги чемпионов, что представляет реальную угрозу для наших соревнований, включая Кубок лиги, который обеспечивает жизненно важный доход клубам EFL и является питательной средой для звезд будущего", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и " Ювентус ". Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичную должность в "Реале".

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа всех английских клубов участвовать в турнире.

Позже из Суперлиги вышли "Атлетико" и два миланских клуба.

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