CAS присудил "Динамо" 3 млн долл. в споре с бразильским клубом

"Сан-Паулу" должен рассчитаться за Че Че.

CAS присудил "Динамо" 3 млн долл. в споре с бразильским клубом
Че Че
Фото: ФК "Динамо"

Спортивный Арбитражный суд (CAS) в Лозанне 19 апреля принял решение по делу ФК "Динамо" (Киев) против ФК "Сан Паулу" по поводу трансфера полузащитника Че Че, сообщает fcdynamo.kiev.ua.

CAS поддержал позицию FIFA об уплате бразильским клубом задолженности перед киевским клубом. Также на бразильский клуб наложены финансовые штрафные санкции.

В целом "Сан Паулу" обязан выплатить "бело-синим" сумму в 3,05 млн евро, из которых 2,65 млн - сумма задолженности по трансферу и около 400 тыс. евро штрафа.

CAS отклонил апелляцию бразильского клуба, в которой он просил об утверждении нового графика выплат и отмене штрафных санкций.

Че Че провел в Киеве меньше года - с июля 2018-го по март 2019-го. За этот период он так и не стал основным в команде Александра Хацкевича, проведя 16 встреч. В них ему удалось отдать всего одну результативную передачу.

Недавно бразилец сменил клуб на родине, став игроком "Атлетико" Минайро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японкамиУкраинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японками
В Украине начали прививать участников Олимпийских игрВ Украине начали прививать участников Олимпийских игр
Месси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавирусаМесси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавируса
Испанская Ла Лига обозвала участников Суперлиги сепаратистами. ФутболИспанская Ла Лига обозвала участников Суперлиги сепаратистами. Футбол
Монзуль снова рассудит украинское дерби "Шахтера" и "Динамо". ФутболМонзуль снова рассудит украинское дерби "Шахтера" и "Динамо". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Майку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с ХолифилдомМайку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с Холифилдом
Свитолина преодолела отметку в 20 млн долларов по призовымСвитолина преодолела отметку в 20 млн долларов по призовым
Джерси Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные 320 тысяч долларовДжерси Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные 320 тысяч долларов
Майкл Джордан пожертвовал 2 млн долларов на благотворительностьМайкл Джордан пожертвовал 2 млн долларов на благотворительность
Игрок "Бостона" заключил с клубом 5-летнее соглашение на 195 млн долларовИгрок "Бостона" заключил с клубом 5-летнее соглашение на 195 млн долларов
Плохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. ФутболПлохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. Футбол
Пресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом. ФутболПресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом. Футбол
Два украинца сыграли в финале покерного турнира с призовым фондом 10 млн долларовДва украинца сыграли в финале покерного турнира с призовым фондом 10 млн долларов
Клубы Английской Премьер-лиги потеряли почти миллиард долларов из-за коронавируса. ФутболКлубы Английской Премьер-лиги потеряли почти миллиард долларов из-за коронавируса. Футбол
Кусок паркета с автографом Коби Брайанта выставлен на аукцион за полмиллиона долларовКусок паркета с автографом Коби Брайанта выставлен на аукцион за полмиллиона долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости