Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA, обыграв россиянку, которая на полсотни позиций выше ее в рейтинге

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) вышла в 1/4 финала турнира в Стамбуле, обыграв в двух сетах россиянку Дарью Касаткину (37-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте чуть более часа. После второго брейка в первой партии Марта взяла гейм на своей подаче, а с ним и партию - 6:3.

Первые четыре гейма второго сета остались за украинкой - 4:0.

Однако россиянке удалось сократить счет в партии до минимума - 4:3.

Марту выручила подача, которой она больше не теряла и довела матч до победы в двух партиях.

Следующей соперницей украинки станет победительница пары Ван Цян (№50 WTA, Китай) - Анна Конюх (№241 WTA, Хорватия).

Отметим, что в первом раунде Костюк также выиграла у роSSийской теннисистки Камилы Рахимовой - 6:4, 6:3.