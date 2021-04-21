Владельцы "Манчестер Юнайтед" отправляют главу правления клуба в отставку за Суперлигу

Эд Вудворд доработает 2021 год.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" отправляют главу правления клуба в отставку за Суперлигу
Ед Вудворд
Фото: www.thesun.co.uk

Владельцы 20-кратных чемпионов Англии "Манчестер Юнайтед" отреагировали на неудачную инициативу клуба создать европейскую Суперлигу.

Пресс-служба МЮ официально сообщает, что Эд Вудворд будет отправлен в отставку с поста главы правления в конце 2021 года.

"Эд Вудворд отлично служил клубу. От имени всех сотрудников я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за его неутомимый труд и преданность делу. Его вклад в клуб был огромным, и он всегда будет приветствоваться на "Олд Траффорд" как член семьи "Манчестер Юнайтед" , - заявил совладелец клуба Джоэл Глейзер.

Вудворд присоединился к "МанЮнайтед" в 2005 году и стал исполнительным вице-президентом в 2012 году.

Напомним, владелец "Ливерпуля" попросил прощения у болельщиков за Суперлигу.

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