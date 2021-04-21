Ребров с "Ференцварошем" завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии

Фото: fradi.hu Сергей Ребров

"Ференцварош" украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, разгромив накануне "Уйпешт" в матче 30-го тура (3:0).

Украинский специалист прокомментировал этот результат.

"Считаю, что это был один из лучших матчей "Ференцвароша" против "Уйпешта" в этом сезоне. Я видел в ребятах мотивацию, думаю, мы проанализировали и исправили ошибки, допущенные против "Кишварда" (0:0, - прим. LB. ua). Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд - это невероятно", - цитирует украинского тренера клубная пресс-служба.

"Я не знаю, кто как отпразднует, поскольку есть ограничения, но игроки заслуживают празднования всей семьей. Нас ждет очень важный матч с "Фехервар", обещаю, мы будем бойцами, но сейчас у ребят два выходных.

Я очень горжусь командой, я рад, что мы смогли это пережить. Кроме чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха на международном уровне. Здорово, что у нас хорошие отношения с болельщиками. Мы добились этих успехов вместе", - заявил Ребров.

Добавим, что на счету 46-летнего украинского специалиста уже пятый чемпионский титул в карьере. Еще два он выиграл в Украине, тренируя киевское "Динамо".