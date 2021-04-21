В комнате, где находился президент клуба Украинской премьер-лиги, взорвалась граната

В комнате, где находился президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк, взорвалась граната, сообщает ТК "Футбол 1/2/3".

В момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один человек получил тяжелые травмы, другой - осколочные ранения, и только Поворознюк чудом остался невредимым.

58-летний мужчина, который пострадал сильнее всего, был срочно доставлен в лечебное учреждение, где сегодня от полученных травм скончался.

Сам Поворознюк так прокомментировал этот инцидент.

"Мое состояние? Все нормально, я не в больнице.

Ни с чем это (взрыв, - прим. LB.ua) не связываю, не могу прийти в себя. Одно не знаю, как я выжил, просто не знаю.

Когда сидишь, говоришь с людьми ни о чем, смеешься и тут чудак кладет гранату на стол. Не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом, столы и иконы меня накрывают, меня это спасло", - заявил Поворознюк.

Полиция расследует факт нападения на президента "Ингульца".