"Колос" выпустил официальное заявление по поводу пьяного дебоша футболистов в поезде

Клуб из Ковалевки разъяснил ситуацию.

"Колос" выпустил официальное заявление по поводу пьяного дебоша футболистов в поезде

Накануне сообщалось, что несколько игроков клуба Украинской премьер-лиги "Колос" устроили 4 апреля пьяный дебош в поезде Ужгород - Киев, когда команда возвращалась с матча чемпионата Украины против "Миная" (0:0).

Сегодня "Колос" на официальном сайте опубликовал заявление об этой ситуации.

При этом, отмечая низкий профессионализм автора статьи, клуб не опроверг саму информацию об этом резонансном событии.

"19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием "Футболисты "Колоса" устроили дебош в поезде", которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не удосужилась обратиться в Клуб за комментариями, но не преминула упрекнуть за отсутствие реакции с нашей стороны", - говорится в заявлении клуба.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум", - отмечает пресс-служба "Колоса".

При этом ФК "Колос" осуждает любое противоправное и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что "восстановление справедливости" за счет порождения другой несправедливости также аморально.

Также, пользуясь случаем, хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями", - подытожено в коммюнике.

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