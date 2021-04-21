Украинка Монзуль будет работать на футбольных матчах Олимпиады

Но в Евро-2020 Екатерина участия не примет.

Украинка Монзуль будет работать на футбольных матчах Олимпиады
Катерина Монзуль
Фото: dynamo.kiev.ua

Объявлены бригады судей, которые будут работать на футбольных матчах Олимпиады-2020 как среди мужчин, так и среди женщин.

От Европы в число главных арбитров вошли три женщины: украинка Екатерина Монзуль, француженка Стефани Фраппар и россиянка Анастасия Пустовойтова. Они будут обслуживать только женские матчи.

Вместе с Екатериной представлять Украину на турнире в Токио будет и Марина Стрелецкая, сообщает Law5-theref.blogspot.com.

Матчи мужского турнира Олимпиады от Европы будут обслуживать четыре бригады: португальская (во главе с Артуром Соарешем Диашем), израильская (Орель Гринфельд), сербская (Срджан Йованович) и болгарская (Георгий Кабаков).

Для Монзуль назначение на Олимпиаду-2020 означает, что она пропустит Евро-2020.

К слову, Монзуль уже имеет опыт работы на Олимпиаде. 5 лет назад в Рио-де-Жанейро украинка судила несколько матчей вместе с соотечественницей Натальей Рачинской.

Напомним, Олимпиада пройдет с 21 июля по 7 августа в семи японских городах.

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