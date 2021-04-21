Сборная Украины завоевала первые медали на Чемпионате Европы по борьбе

Начали с "бронзы".

Фото: wrestlingua.com

Украинские борцы вольного стиля Камиль Керимов в весе до 57 кг и Игорь Клименко в весовой категории до 70 кг стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы по борьбе, который проходит на татами Варшавы.

Кроме того, Украина имеет шанс завоевать "золото" в весе 61 кг. Андрей Джелепов вышел в финал, где встретится с россиянином Абасгаджи Магомедовым.

Добавим, что ЧЕ-2021 завершится 25 апреля.

Напомним, на прошлогоднем ЧЕ, в Италии, сборная Украины завоевала 13 наград.

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