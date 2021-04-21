Суперлига пересмотрит свой формат. Футбол

Участниками нового турнира остаются испанские "Атлетико", "Барселона" и "Реал" и итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

Фото: thesuperleague.com

21 апреля шесть английских клубов-основателей Суперлиги решили покинуть турнир. Это известие, несомненно, ударило по амбициозным планам создателей. Однако они не намерены отступать.

Суперлига выпустила официальное заявление, в котором заверила, что пересмотрит свой формат для того, чтобы проект продолжил существование.

"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус-кво европейского футбола нужно изменить. Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что действующая система не работает.

Наше предложение направлено на развитие спорта, создание ресурсов и стабильности для всей футбольной пирамиды, в том числе на преодоление финансовых трудностей, которые испытывает футбольное сообщество из-за пандемии.

Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе.

Несмотря на объявленный выход английских клубов, которые вынуждены принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, и это продемонстрировало решение суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая обстоятельства, мы разработаем соответствующие шаги для изменения проекта, чтобы предложить болельщикам лучшие возможности с одновременным увеличением солидарных выплат для всего футбольного сообщества", - говорится в заявлении Суперлиги.

The Super League announces that they are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project. pic.twitter.com/qIEvoULFyk

— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Отметим, что судебное решение, о котором говорится в заявлении, - это предварительное решение коммерческого суда Мадрида, запрещающее УЕФА и ФИФА препятствовать созданию Суперлиги.

Согласно этому решению, запрещаются любые санкции против клубов, игроков и тренеров, которые планируют участвовать в Суперлиге.

Напомним, участниками нового турнира остаются испанские "Атлетико", "Барселона" и "Реал" и итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

При этом, по сообщениям СМИ, "Атлетико", "Барселона" и два миланских клуба также готовятся выйти из проекта, однако официально ни один клуб не подтвердил этого.

Официальной информации нет пока и от "Челси".

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