Суперлига находится в шаге от краха: 6 клубов АПЛ заявили о своем выходе из проекта. Футбол

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Всего через 2 дня после заявления 12-ти клубов о создании европейской Суперлиги ровно половина клубов из этого списка на своих официальных сайтах опубликовали информацию о выходе из этого проекта.

Полдюжины отказников представляют Английскую премьер-лигу - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Пока нет информации от пресс-службы "Челси", но, по утверждению журналиста Фабрицио Романо, клуб со "Стэмфорд Бридж" опубликует заявление о выходе из Суперлиги чуть позже.

Chelsea are working on the official statement too - as they were playing against Brighton in the last hours. But #CFC will be out of the #SuperLeague as the other English clubs too, no doubt. ?? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

Сообщалось, что "Атлетико" и "Барселона" также решили покинуть проект, но официального подтверждения от них пока не поступало.

Напомним, о создании нового турнира договорились "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президент турнира - президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и владелец МЮ Джоэль Глейзер.

Однако этот проект встретил небывалый и единодушный отпор со стороны официальных органов - УЕФА , ФИФА и национальных ассоциаций футбола.

В то же время неожиданно турнир был подвергнут остракизму со стороны общественности и болельщиков.

В частности, фаны всех английских клубов-основателей Суперлиги осудили решение боссов создать новый турнир.

Вместе с тем причиной решения английских клубов выйти из проекта стало не только давление общественности, но и весьма выгодное предложение от УЕФА , информирует Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, Союз европейских футбольных ассоциаций предложил клубам с АПЛ солидную компенсацию, однако точная сумма не называется.