Капитализация "Манчестера Юнайтед" выросла почти на $300 млн на новости о создании Суперлиги

Акции клуба с "Олд Траффорд" выросли на 9,7%.

Капитализация "Манчестера Юнайтед" выросла почти на $300 млн на новости о создании Суперлиги
Нью-Йоркська фондова біржа
Фото: investingnotes.trade

Накануне Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) открылась ростом котировок акций "Манчестера Юнайтед" на 9,7%, что увеличило стоимость клуба с "Олд Траффорд" на 289 млн долл., сообщает standard.co.uk.

Акции МЮ выросли на 1,56 доллара до 17,72 доллара.

Многие связывают такой скачок стоимости акций на Уолл-Стрит с известием о создании европейской Суперлиги. Многие инвесторы бросились скупать акции английского гранда. Акции еще одного клуба-учредителя Суперлиги "Ювентуса" поднимаются второй день подряд, на этот раз - на 14 центов до 91 центов или на 18,2%, добавив к своей биржевой стоимости 216 млн евро.

Добавим, что акции только двух из 12 клубов-основателей потенциальной Суперлиги торгуются на бирже. МЮ и "Ювентус" - единственные, кто вышли на IPO.

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