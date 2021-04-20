Побит вечный рекорд Горди Хоу по проведенным матчам в НХЛ

Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло установил новый рекорд по количеству игр в НХЛ .

Матч против "Вегас Голден Найтс" (2:2, по булл. 0:1) стал для Марло 1768-м в карьере, и он обошел легендарного Горди Хоу, который удерживал рекорд с 1961 года.

Для этого 41-летнему игроку понадобилось 23 сезона.

Марло большую часть карьеры провел в "Сан-Хосе" (лучший бомбардир в истории клуба - 586 голов), а также выступал за "Торонто" и "Питтсбург". Всего за карьеру Патрик набрал 1196 очков.