Джошуа пригласил Кличко в свой лагерь для подготовки к объединительному бою с Фьюри

Также британец пригласил Флойда Майвезера.

Джошуа пригласил Кличко в свой лагерь для подготовки к объединительному бою с Фьюри
Ентоні Джошуа і Володимир Кличко
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22KOs) заинтересован в том, чтобы Владимир Кличко и экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, самый высокооплачиваемый боксер в истории профессионального бокса Флойд Мейвезер помогли ему подготовиться к бою за четыре пояса против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0, 21KO).

"Мейвезер - великий человек. Хорошим боксерам надо быть рядом с лучшими боксерами, чтобы становиться сильнее, поэтому я хочу добиться встречи с ним. У меня уже были Джордж Форман, Эвандер Холифилд, Роберто Дюран, Томми Хернси, Шугар Рэй Леонард. Мейвезер тоже будет, 100 процентов", - цитирует Джошуа Boxing Scene.

"И Владимир Кличко, он всегда желанный гость. Все это также вдохновляет детей в спортзале, так как этот зал - он для всех. Было бы здорово, если бы они пришли сюда", - добавил британец.

Базовой датой боя Джошуа - Фьюри называется 24 июля, когда закончится Евро-2020, но еще до старта Олимпиады в Токио. Наиболее вероятное место проведения - Саудовская Аравия.

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