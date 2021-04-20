Игроки клуба Украинской премьер-лиги устроили пьяный дебош в поезде после матча

Инцидент произошел с игроками "Колоса".

Игроки клуба Украинской премьер-лиги устроили пьяный дебош в поезде после матча
Фото: obozrevatel.com

Несколько игроков футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) оказались в центре скандала, сообщает Obozrevatel.

Они, предварительно разогревшись спиртными напитками, устроили 4 апреля в вагоне поезда Ужгород-Киев настоящий дебош. Добавим, что в этот день "Колос" играл матч 20-го тура УПЛ против "Мина" (0:0).

А один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехала группа девушек, которые

возвращалась с похорон трагически погибшей подруги.

Позже одна из пострадавших опознала трех нарушителей порядка - это форвард Владимир Лысенко, признанный болельщиками команды "игроком месяца" по итогам марта этого года, хафбэки Вадим Милько и Вячеслав Чурко.

Все они вышли в стартовом составе "Колоса" на матч в Ужгороде.

Еще до отправления поезда девушки заподозрили, что путешествие может быть неспокойным, поскольку увидели, что в соседнем с их купе разместилась группа молодых людей "навеселе".

"Мы попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя тише - они ведь изначально начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас - замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не из развлекательной прогулки", - заявила одна из пострадавших.

Чуть позже стучать соседи начали уже в двери купе, которые девушки предусмотрительно закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался к ним вломиться.

Проводница была вынуждена обратиться за помощью к начальнику поезда. После его прихода стало тише, правда, ненадолго. Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны. Они оставались в купе девушек до прибытия в Киев. И все время, как рассказывают пострадавшие, вынуждены были сдерживать выпивших футболистов.

Когда поезд прибыл на киевский вокзал - там дебоширов уже ждала полиция и сотрудники УЗ. Увидев девушек, один из них не выдержал и начал их оскорблять и утверждать, что это девушки их спровоцировали тем, что не открыли дверь купе. К тому моменту на перроне собралась вся команда.

При этом пострадавшие утверждают, что полицейские не сделали ничего для задержания хулиганов, им не сделали тест на алкоголь, а просто отпустили.

За две недели, прошедшие со времени инцидента, неизвестно, было ли открыто производство по этому заявлению, понесли ли футболисты-дебоширы наказание за то, что творили в ту ночь в поезде.

И футбольный клуб принести извинения девушкам до сих пор так и не смог.

Единственные, кто хоть как-то отреагировал - это УЗ: оттуда отправили письма Украинской ассоциации футбола и руководству "Колоса" с изложением ситуации и просьбой привлечь к ответственности хулиганов.

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